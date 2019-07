Difesa: truppe Marina di Cina e Venezuela arrivate a Kaliningrad per preparativi Giochi forze armate

- Le truppe della Marina militare di Cina e Venezuela sono arrivate nella regione russa di Kaliningrad per partecipare all'International Maritime Landing Contest 2019. Il concorso militare, riferisce il ministero russo della Difesa, è parte dei Giochi delle forze armate internazionali che si svolgeranno nel poligono Jmeliovka della flotta del Mar Baltico."I marines del Venezuela e della Cina sono arrivati per partecipare all'International Maritime Landing Contest 2019", si legge nella nota stampa del ministero, che precisa che le truppe sono "le prime squadre estere arrivate nella regione di Kaliningrad". Questa notte, 27 luglio, è attesa invece la squadra iraniana. I team effettueranno nei prossimi giorni dei test di atterraggio come parte dei preparativi per partecipare alla competizione internazionale. (Brb)