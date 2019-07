Sicurezza bis: Grasso (Leu), decreto miserabile che trasforma dovere di soccorso in reato

- Pietro Grasso, senatore di Leu, in un post su Facebook, commenta le parole di Gaspare Giarratano, l'armatore del peschereccio che ha salvato 50 persone in mare. "Prima si salvano le persone, il resto viene dopo. I due decreti sicurezza - dice Grasso - sono testi miserabili per questo motivo: trasformano quello che è un dovere - per il diritto nazionale e internazionale, per l'etica, per la storia millenaria della nostra civiltà - in un reato. In un crimine punito col sequestro della barca, e una multa fino a un milione di euro. Presenterò un emendamento per impedirlo: per Gaspare e per tutti i marinai". (segue) (Rin)