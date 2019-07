Sicurezza bis: Grasso (Leu), decreto miserabile che trasforma dovere di soccorso in reato (2)

- Nel suo post, Pietro Grasso così continua: "Non conosco personalmente Gaspare Giarratano, l'armatore del peschereccio che ha salvato 50 persone dalla morte in mare, ma allo stesso tempo lo conosco benissimo. Da siciliano sono cresciuto tra questi uomini di mare, pescatori che vivono in senso letterale 'in balia delle onde', che dal mare traggono di che vivere e che ne conoscono tutti gli aspetti, ignoti a chi lo frequenta solo per i bagni estivi. Mentre Carlo, l'altro figlio di Gaspare, stava soccorrendo quel gommone a qualche miglia un altro gommone affondava, portando con sè 150 uomini, donne e bambini. Quando parla della 'legge del mare', quindi, non sta usando una figura retorica, non sono le parole di un 'buonista' (non sappiamo - e non ci interessa - quali siano le sue idee politiche, per quale partito abbia votato e voterà): sono le parole di chi afferra una mano tesa nel buio perché è consapevole che ogni giorno corre il rischio di trovarsi dall'altra parte, a tendere la mano e cercare aiuto, e sa, o almeno sapeva, che nessuno si sarebbe mai sottratto al suo grido d'aiuto". conclude Grasso. (Rin)