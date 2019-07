Siria: 12 civili uccisi in raid aerei nella provincia di Idlib

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Almeno 12 civili sono rimasti uccisi in una serie di raid aerei lanciati dalle Forze armate siriane nella provincia di Idlib. Lo riferisce l’Osservatorio siriano per i diritti umani, organizzazione con sede a Londra. Secondo l’organizzazione, nella sola città di Ariha (12 chilometri a sud di Idlib), i civili uccisi sono stati undici tra cui due bambini. Dalla fine di aprile, il presidente siriano Bashal al Assad ha dato il via ad una offensiva nella provincia di Idlib e nelle adiacenti provincie di Aleppo, Hama e Latakia per sradicare le ultime zone della Siria ancora in mano ai ribelli armati, molti dei quali legati a gruppi terroristici come Haya Tahrir al Sham e altre sigle della galassia jihadista, che occupano un’area in cui risiedono circa 3 milioni di civili. Secondo le Nazioni Unite, gli sfollati che hanno abbandonato la zona a causa delle violenze sono almeno 400.00 dalla fine di aprile.(Tut)