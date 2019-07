Municipio Roma V: Fd'I, su lavori riqualificazione via Ardoino ascoltare cittadini

- "Ieri pomeriggio abbiamo incontrato il comitato abitanti di via Onorato Ardoino i quali hanno manifestato disappunto e preoccupazione per le scelte progettuali per i lavori di riqualificazione della via. Sottolineando la totale assenza da parte della giunta pentastallata guidata dal presidente del V municipio Boccuzzi che si è visto nella via sono in occasione del rituale selfie di propaganda ad inizio lavori, ci saremmo aspettati dai paladini della partecipazione un incontro con i cittadini per presentare e spiegare il progetto che si intendeva realizzare visto che l'intervento andrà a stravolgere la vita dei residenti". È quanto dichiarano, in una congiunta, gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni vice presidente dell'Assemblea capitolina, Daniele Rinaldi e Francesco Di Matteo, rispettivamente coordinatore del partito in V Municipio e delegato per il quartiere Alessandrino. "Nulla di tutto ciò - aggiungono - ed oggi ci troviamo nel caos più completo con gli abitanti che chiedono inutilmente un confronto sul posto con il presidente grillino Boccuzzi e con l'assessore ai lavori pubblici Perfetti. Come Fratelli d'Italia abbiamo chiesto al presidente Christian Belluzzo la convocazione urgente della commissione Lavori pubblici alla presenza degli uffici con presentazione di una mozione urgente al fine di sospendere i lavori coinvolgendo i cittadini che devono essere coinvolti nei processi che incidono nella loro vita quotidiana. La questione di via Ardoino, peraltro, si aggiunge alle decine di situazioni che dimostrano l'inadeguatezza della giunta Boccuzzi che a parole professano partecipazione e trasparenza e nei fatti disinteresse e arroganza". (Com)