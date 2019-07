Cuneo: domani esibizione degli scultori del legno a Limone Piemonte

- Limone Piemonte (Cuneo) si prepara a ospitare un fine settimana ricco di eventi, tra musica teatro e animazione nel centro storico, che culminerà domenica 28 luglio con la manifestazione “Regionando con il legno”. Dalle 9 alle 17 al Piazzale Nord numerosi artisti del legno provenienti da tutta Italia si metteranno all'opera realizzando sculture in tempo reale davanti al pubblico. Un'occasione per vedere a confronto metodologie e interpretazioni artistiche differenti, osservando i diversi modi di saper utilizzare il legno per esprimere le proprie emozioni, attraverso l'impiego di attrezzature non sempre “convenzionali”. Insieme a Barba Brisiu, l'artista della motosega di Borgo San Dalmazzo, saranno presenti tornitori, modellisti, scultori, con la partecipazione delle Scuole Tecniche San Carlo di Boves e l'intervento del mastro artigiano Aldo Pellegrino, che farà da padrino all'evento. (segue) (Rpi)