Cuneo: domani esibizione degli scultori del legno a Limone Piemonte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato 27 luglio alle 21, nell’ambito della rassegna “Crear al País” (Creare al Paese), ciclo di incontri sulla cultura occitana, verrà presentata al Teatro Alla Confraternita la nuova creazione musical-teatrale di Simone Lombardo e la Ramà, ispirata al poema provenzale di Frédéric Mistral "Calendal". Domenica 28 luglio il centro storico ospiterà attrazioni e animazione già dal mattino. Se il Piazzale Nord accoglierà le creazioni degli scultori del legno, in Piazza del Municipio, invece, dalle 10 alle 17 si potrà passeggiare tra le postazioni del Cri Village, dove si potrà assistere a dimostrazioni di manovre salvavita, oltre che osservare da vicino i mezzi di soccorso e una mostra fotografica. Per i più piccoli ci saranno, poi, spettacoli di clownerie e truccabimbi. Alle 15 le note della Banda di Saluzzo animeranno il pubblico di Piazza San Sebastiano, per lasciare spazio alle 17 all'animazione per i bambini con la Babydance. Alle 20.30 nella Chiesa di San Pietrosi esibiranno l'Ensemble orchestrale e corale delle Alpi del Mare e il Coro filarmonico di Nizza diretti da Giulio Magnanini, proponendo brani di Mozart, Hendel e Vivaldi. Alle 21, invece, sul palco del Teatro Alla Confraternita andrà in scena il Laura Gioia Show “Il mondo delle donne”, spettacolo divertente e ironico dedicato alle stravaganze dell'universo femminile, con la partecipazione della cantante Raffaella Buzzi e di ballerini di Tango. (Rpi)