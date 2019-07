Tav: Urso (Fd'I) scherza su Twitter, "rispetto per il gesto del ministro Toninelli"

- Il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, ironizza su Twitter sulla lettera - senza la firma del ministro Toninelli - con la quale il Mit ha autorizzato le gare per il Tav. "Appena la lettera, senza la sua firma, è stata recapitata - scrive Urso in un tweet - il ministro Toninelli si è dimesso e, senza auto blu, ha lasciato il ministero per raggiungere i manifestanti in Val di Susa". Adolfo Urso conclude segnalando la "dignità del gesto". (Rin)