Grecia: piano fiscale governo prevede riduzione imposta su proprietà e rateizzazione debiti

- Il nuovo piano fiscale del governo greco, presentato ieri in Parlamento, prevede misure più favorevoli per i contribuenti, privati e società, per regolare i loro debiti con il fisco. Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Ana-Mpa”, in base al progetto di legge, che sarà discusso e votato in Parlamento secondo le procedure accelerate, ai contribuenti verranno offerte rate mensili inferiori (20 euro), tassi di interesse più bassi (dal 5 al 3 per cento) e un bonus per pagamenti anticipati più elevati. Le imprese avranno diritto a stipulare un piano di 120 rate per i debiti con un forte incentivo a ridurre gli interessi e le penalità tra il 75 e il 95 per cento se optano per piani di rateizzazione inferiore (fino a 36 mesi). Il progetto di legge prevede inoltre riduzioni dell'imposta speciale sulla proprietà (Enfia) di una media ponderata del 22 per cento. Il ministero delle Finanze ha affermato che questo regime rappresenterà un'ultima possibilità per i contribuenti di estinguere il loro debito a condizioni favorevoli e che dopo il completamento dello schema, tutti i debiti saranno regolati attraverso un meccanismo di regolamento del debito permanente. (segue) (Gra)