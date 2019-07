Grecia: piano fiscale governo prevede riduzione imposta su proprietà e rateizzazione debiti (3)

- Michalis Chrysochoidis, che è stato ministro per la Protezione civile nel governo provvisorio di Lucas Papademos nel 2012 ricopre l’incarico di ministro per l’ordine pubblico, già svolto sotto il governo del Partito socialista (Pasok) tra il 1999 ed il 2004. Il ministro dell’Interno è Takis Theodorikakos mentre il dicastero è guidato da Costis Chatzidakis. Panagiotis Pikrammenos, giudice in pensione che è stato anche per un breve periodo primo ministro ad interim nel 2012, è vicepremier. Tra le cinque donne nell’esecutivo, Niki Kerameos ministro per l’Educazione e Lina Mendoni ministro della Cultura. Nuova democrazia, partito di Mitsotakis, ha vinto le elezioni anticipate di domenica ottenendo 158 seggi in Parlamento, numero più che sufficiente per governare in solitaria. (Gra)