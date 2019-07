Flat Tax: Bitonci (Lega), nel 2020 fino a centomila euro e poi arriverà quoziente familiare

- Il sottosegretario all'Economia e finanze, Massimo Bitonci (Lega), annuncia le novità che il partito di Salvini ha in programma su flat tax, Imu/Tasi, unificazione adempimenti e pagamenti digitali. "Il primo passo è già stato fatto - dice Bitonci - con la flat tax al 15 per cento per professionisti e imprese fino a 65.000 euro di fatturato. Nel 2020 il nuovo regime super semplificato sarà esteso a 100.000 euro di volume d'affari. Il secondo passo sarà quello di introdurre una flat tax per lavoratori dipendenti e pensionati, tenendo conto del quoziente familiare. Così abbasseremo le tasse per le famiglie ed anziani". (segue) (Rin)