Flat Tax: Bitonci (Lega), nel 2020 fino a centomila euro e poi arriverà quoziente familiare (3)

- Massimo Bitonci sottolinea che si tratta di "tutte iniziative della Lega, dei deputati e dei senatori in commissione Bilancio e Finanze, dei ministri, vice e sottosegretari del nostro movimento. Leggo in questi giorni interviste fantasiose, da parte di chi non ha esperienza amministrativa, né professionale, persone che possono solo 'copiare' e parlare per 'sentito dire'. Lasciate fare a noi. Grazie!", conclude il sottogretario leghista al Mef. (Rin)