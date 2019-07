Lavoro: Fratoianni (Si), interrogazione a Di Maio su ricercatori Intecs licenziati, terremotati, beffati

- "La storia è semplice quanto assurda - afferma Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana (Si) - nel 2017 la ex Intecs de L'Aquila licenzia tutti per presunta 'infungibilità del sito'. Il tribunale dà torto all'azienda e annulla il licenziamento ma ormai il sito è chiuso e i lavoratori sono senza stipendio, ma anche senza Naspi né indennità di nessun tipo. E oltre il danno, la beffa. I lavoratori hanno crediti nei confronti dell'azienda che non paga, e oltre 10 mila euro di debiti a testa nei confronti dell'Inps. Inoltre stanno restituendo le tasse sospese dal 2009 per il terremoto. Questo avviene - continua Fratoianni - mentre la ex Intecs, che ha debiti verso lo Stato, può accedere alle svariate forme di condono messe a disposizione dal governo Salvini-Di Maio. La radice delle ingiustizie in questo paese sta tutta qui: sono invisibili questi lavoratori. Non ne parla nessuno e il ministero dello Sviluppo economico non risponde alle loro lettere e richieste di aiuto", conclude Fratoianni annunciando di avere presentato un'interrogazione al governo.(Rin)