Serbia-Nord Macedonia: ministero Giustizia Belgrado chiederà estradizione per ex Uck Morina (2)

- Secondo il ministro degli Esteri kosovaro, Behgjet Pacolli, la "Macedonia del Nord rilascerà presto" Morina. "I mandati di arresto politico della Serbia contro i combattenti per la libertà dell'Uck non hanno senso né hanno fondamento giuridico e sono semplicemente basati su ragioni politiche. Crediamo che la sua liberazione e il ritorno alla sua famiglia avverranno presto", ha scritto Pacolli su Facebook sottolineando che Kosovo e Macedonia del Nord "sono in stretta amicizia e collaborazione e risolveremo la questione in qualità di partner". Nei giorni scorsi il ministro degli Esteri della Serbia Ivica Dacic ha detto di auspicare che i crimini commessi dall'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) vengano puniti attraverso il lavoro del Tribunale speciale dell'Aja. Secondo quanto riporta l'emittente "Rts", Dacic ha risposto così alle domande dei giornalisti che chiedevano un commento sul caso del premier dimissionario di Pristina Ramush Haradinaj, convocato dal Tribunale speciale. "Non so su che cosa si fonda il caso, ma ad ogni modo (i magistrati) dovrebbero prestare attenzione visto con chi hanno a che fare", ha detto Dacic. (segue) (Seb)