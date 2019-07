Kosovo: presidente Thaci, prossima settimana al via consultazioni con partiti per data elezioni

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci ha annunciato per la prossima settimana l'inizio delle consultazioni con i partiti politici per fissare una data per le elezioni parlamentari anticipate. Lo riferisce il portale d'informazione "Gazeta Express", secondo cui Thaci ha così sciolto la riserva creatasi dopo l'annuncio delle dimissioni del premier Ramush Haradinaj convocato a L'Aja dal Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Una nota stampa della presidenza evidenzia oggi che, dopo le dimissioni del premier, "il capo dello Stato deve prendere tutte le azioni necessarie come previsto dalla Costituzione kosovara". Thaci consulterà dunque i leader dei partiti politici, per la gran parte favorevoli a elezioni anticipate, "al fine di prendere i passi per superare l'attuale situazione". (segue) (Kop)