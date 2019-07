Kosovo: presidente Thaci, prossima settimana al via consultazioni con partiti per data elezioni (3)

- Haradinaj ha annunciato venerdì scorso le sue dimissioni dopo essere stato convocato a L'Aja per testimoniare davanti al Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Fonti nell'ufficio di presidenza, citate lunedì dall'emittente "Rtk", hanno indicato l'8 settembre quale data probabile per le elezioni anticipate in Kosovo dopo le dimissioni annunciate da Haradinaj.Le dimissioni di Haradinaj si inseriscono comunque in uno scenario politico piuttosto complicato, fondato su un delicato equilibrio in base al quale il governo di minoranza – formato da Aak, Partito democratico del Kosovo (Pdk), Iniziativa socialdemocratica (Nisma), Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) - era riuscito a sopravvivere anche dopo il venir meno del sostegno dei deputati della Lista serba. (segue) (Kop)