Kosovo: premier dimissionario Haradinaj presiede oggi riunione del governo (3)

- Haradinaj è stato assolto già due volte dall'accusa di crimini di guerra davanti al Tribunale penale per i crimini nell'ex Jugoslavia. Il premier dimissionario ha detto inoltre che intende partecipare alle elezioni anticipate se non sarà spiccato alcun capo d'accusa nei suoi confronti dal Tribunale speciale Uck. Haradinaj è stato uno degli ultimi ex combattenti dell'Uck ad essere convocato all'Aja nell'ambito delle indagini legate all'inizio dell'attività di questo organismo giudiziario creato nel 2017. Anche l'ex presidente del parlamento kosovaro Jakup Krasniqi è stato convocato in queste ore. Secondo fonti citate dal quotidiano "Koha", il Tribunale speciale dell'Aja che indaga sui presunti crimini dell'Uck, dopo il primo ministro kosovaro dimissionario Haradinaj, convocherà anche il presidente Hashim Thaci e il presidente del parlamento Kadri Veseli. (segue) (Kop)