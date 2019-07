Nord Macedonia: partiti albanesi chiedono liberazione ex combattente Uck Morina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I partiti politici della minoranza albanese nella Macedonia del Nord si sono rivolti al premier Zoran Zaev chiedendo la liberazione urgente dell'ex combattente dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), Tomor Morina, arrestato nei giorni scorsi dalle autorità di Skopje sulla base di un mandato di arresto serbo. Secondo il deputato dell'Unione democratica per l'integrazione (Dui) Ejup Alimi, partner della coalizione governativa a Skopje, l'arresto è avvenuto "in violazione del diritto internazionale". "Lui non è un cittadino della Serbia ma è stato arrestato sulla base di un mandato di arresto serbo; e questo apre la questione di quanto realmente noi riconosciamo il Kosovo come uno Stato indipendente", ha osservato Alimi durante un question time nel parlamento di Skopje. A suo modo di vedere, tali azioni riportano indietro la memoria ai tempi dell'ex presidente jugoslavo Slobodan Milosevic. (segue) (Mas)