Serbia: premier Brnabic riceve commissario Allargamento Hahn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La premier della Serbia Ana Brnabic riceve oggi presso la sede del governo a Belgrado il commissario europeo all'Allargamento Johannes Hahn. Il commissario Ue è giunto ieri sera nella capitale serba, dove ha subito incontrato il presidente Aleksandar Vucic nella sede di Villa Mir. Fra i temi dell'incontro vi è stato il processo di dialogo Belgrado-Pristina e la situazione generale in Kosovo dopo le dimissioni del premier Ramush Haradinaj. Hahn ha dichiarato di essere pronto ad aiutare le parti per una ripresa del dialogo. Vucic ha confermato l'impegno della Serbia per una politica di pace e cooperazione con l'obiettivo di tutelare la stabilità della regione. Il commissario Hahn ha infine fatto appello alla Serbia per un'accelerazione nel processo di riforma interna nell'ambito del processo di adesione all'Ue, e per una maggiore determinazione nel lavoro in particolare nel settore dei diritti civili. (Seb)