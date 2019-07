Business news: Albania, 28 per cento delle famiglie faticano a pagare bollette acqua e energia elettrica

- Il 28 per cento delle famiglie albanesi fanno fatica e pagare le bollette per la fornitura di acqua, energia elettrica, affitto e le altre spese mensili: lo rivela il Barometro dei Balcani, il periodico sondaggio commissionato dal Consiglio di cooperazione regionale (Rcc) con sede a Sarajevo, citato dal portale albanese di informazione economica "Monitor.al". Secondo il sondaggio svoltosi anche negli altri paesi dei Balcani occidentali, il tasso delle famiglie in difficoltà a pagare gli obblighi mensili, sarebbe il più alto nella regione. Dopo l'Albania, sarebbe la Serbia con il 23 per cento, seguita dal Montenegro con il 20 per cento, la Macedonia del Nord, 19 per cento, il Kosovo con il 17 per cento e la Bosnia con il 9 per cento. (Alt)