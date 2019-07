Kosovo: premier dimissionario Haradinaj, non ci sarà “vuoto istituzionale” fino a nuovo governo (2)

- Ieri Haradinaj ha convocato una riunione del governo di Pristina. Haradinaj, il quale ha spiegato che dovrebbe mantenere le funzioni ad interim fino alla formazione di un nuovo governo, ha annunciato questa riunione dopo essere tornato in patria dall'Aja, dove è stato interrogato dal Tribunale speciale che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). La deputata del Movimento Vetevendosje, Albulena Haxhiu, ha definito "scandaloso" il comportamento di Haradinaj, il quale, nonostante abbia annunciato le sue "dimissioni irrevocabili", continua ad agire come capo dell'esecutivo. "Questo governo non ha più funzioni dopo le dimissioni di Haradinaj. Questo è un abuso di potere e una violazione della Costituzione", ha accusato Haxhiu. (segue) (Kop)