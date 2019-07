Kosovo: premier dimissionario Haradinaj, non ci sarà “vuoto istituzionale” fino a nuovo governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dimissioni di Haradinaj si inseriscono comunque in uno scenario politico piuttosto complicato, fondato su un delicato equilibrio in base al quale il governo di minoranza – formato da Aak, Partito democratico del Kosovo (Pdk), Iniziativa socialdemocratica (Nisma), Alleanza per il nuovo Kosovo (Akr) - era riuscito a sopravvivere anche dopo il venir meno del sostegno dei deputati della Lista serba. Nei mesi scorsi si erano registrate inoltre diverse tensioni tra il premier e il presidente kosovaro Hashim Thaci, in particolare per quanto riguarda la gestione del dialogo con la Serbia e la prospettiva di modifiche ai confini; uno scenario escluso in maniera categorica dall'ex premier. Tali tensioni erano proseguite nei giorni scorsi con uno scontro in particolare tra Haradinaj e il presidente del parlamento Kadri Veseli, leader del Pdk, partner della coalizione di governo. E’ stato proprio il deteriorarsi dei rapporti tra i due principali schieramenti di governo, l’Aak di Haradinaj e il Pdk di Veseli, ad accelerare dopo l’annuncio del premier la fine prematura del governo di Pristina. (Kop)