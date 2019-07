Frosinone: "Dammi i soldi o pubblico video hard", arrestato 41enne che minacciava ex

- Minacciava la ex compagna di pubblicare dei video a sfondo sessuale se non le avesse consegnato del denaro. Per questo motivo ieri sera i carabinieri della stazione di Ferentino e il Nucleo operativo radiomobile della compagnia di Anagni hanno arrestato un 41enne del posto già noto alle forze dell'ordine per omicidio colposo e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, perché responsabile di estorsione continuata. Al termine di una relazione extraconiugale, infatti, il 41enne ha chiesto e ottenuto dalla ex compagna, una 40enne, 800 euro per non pubblicare video compromettenti riguardanti il loro rapporto sentimentale. Ieri, l'uomo, è tornato all'attacco, e ha chiesto alla vittima 500 euro da consegnargli nel pomeriggio e 5.000 euro entro il 29 luglio, sempre minacciando di diffondere dei video a sfondo sessuale. La 40enne ha allora deciso di denunciare l'uomo ai carabinieri che si sono presentati nel luogo della consegna del denaro e hanno arrestato il 41enne in flagranza di reato. Dai primi accertamenti sul telefono cellulare dell'uomo, inoltre, è stato escluso che possedesse i video compromettenti con i quali minacciava la ex. Il denaro, quindi è stato restituito alla vittima e l’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della compagnia carabinieri di Anagni a disposizione dell’Autorità giudiziaria. (Rer)