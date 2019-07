Cinema: Polverini (FI), film su San Luca storia corale di lotta e di coraggio

- Renata Polverini, deputata di Forza Italia, si unisce all'appello di Klaus Davi per riamettere alla Mostra del Cinema di Venezia il film contro la 'Ndrangheta "Terra mia, non è un paese per santi". "La direzione di questa importantissima rassegna cinematografica non può restare insensibile davanti all'ottimo lavoro, quello di Ambrogio Crespi, che racconta la reazione della comunità di San Luca contro la 'Ndrangheta. E' una storia corale di lotta e di coraggio, in quel Comune della Calabria il vuoto istituzionale è stato colmato con orgoglio da tutti i cittadini. E' un esempio da condividere con tutti", conclude Renata Polverini. (Rin)