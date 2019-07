Carabiniere ucciso: messaggi e mazzi di fiori sul luogo dell'omicidio. "La morte di questo servitore dello Stato non sia vana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tanti mazzi di fiori e messaggi di addio in via Pietro Cossa a Roma, dove è stato ucciso il carabiniere Mario Cerciello Rega nella notte tra giovedì e venerdì. Sul luogo della tragedia nel quartiere Prati, da ieri, è un mesto viavai: qualcuno depone fiori, altri accendono lumini, lasciano messaggi o si soffermano in un semplice momento di raccoglimento, per ricordare e commemorare il 35enne vicebrigadiere di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, accoltellato mentre stava compiendo il suo dovere. "Roma non merita questo. La morte di questo servitore dello Stato non sia vana... chi offende una divisa offende l'Italia e gli italiani. Perchè il cielo lo accolga e dalla terra una preghiera. Rip amen", recita uno dei messaggi, scritto su un foglio lasciato tra decine di mazzi di fiori deposti lungo il marciapiede, a margine del quale, affisso a un palo della segnaletica stradale, sventola una tricolore. (segue) (xcol2)