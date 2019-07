Carabiniere ucciso: messaggi e mazzi di fiori sul luogo dell'omicidio. "La morte di questo servitore dello Stato non sia vana" (2)

- "Il tuo sacrificio non sarà vano", "morto per un Paese che non ti merita", si legge su alcuni bigliettini lasciati tra i fiori. Tanti anche i bigliettini da parte di esponenti della forze dell'ordine, come: "onore a te, fratello nostro, non sei un eroe, sei una vittima del sistema italiano, proteggici da lassù, qua ci proviamo noi". Molti messaggi sottolineano il sacrificio del militare, morto nell'atto di compiere il proprio lavoro di servitore dello Stato: "Otto coltellate, un'eternità - si legge su un biglietto -. I limiti di una divisa servita con onore, il limite del tuo grande cuore dagli occhi azzurro cielo". Intanto, lungo via Pietro Cossa continua il pellegrinaggio delle persone, quasi nessuno ha voglia di parlare. "Un eroe, un angelo, morto per noi", sono le poche parole che una donna, visibilmente commossa, pronuncia. (xcol2)