Agricoltura: Coldiretti Lazio, al via transumanza, giornata dei pastori per rilancio settore

- E' partita questa mattina da piazza Vittorio Emanuele II, a Rieti, la transumanza che porterà oltre 6.000 pecore sui pascoli dell'altopiano di Rascino, dove domani, dalle ore 9, Coldiretti ha organizzato una giornata dedicata alla pastorizia con mostre, fattorie didattiche, street food e il mercato di campagna Amica. Gli agrichef prepareranno il menù della transumanza e sarà possibile degustare selezioni di pecorini tipici. Tante le attività in programma anche per i più piccoli, dal battesimo della sella alla mostra delle pecore della biodiversità. Lo rende noto la Coldiretti Lazio. La giornata ha lo scopo di sensibilizzare i consumatori e porre l'attenzione sull'emergenza latte scoppiata in Sardegna che vede coinvolto anche il Lazio, terza regione per numero di allevamenti (oltre 8mila), aziende impegnate nel settore (13mila) e numero di capi ovini (circa 750mila) che producono quasi 1 milione di quintali di latte, venduto tra 0,70-0,80 euro al litro. Il prezzo troppo basso riconosciuto agli allevatori e la mancanza di interventi di sostegno stanno mettendo a rischio un mestiere antico con conseguenze gravissime sotto il profilo sociale, economico e ambientale. (segue) (Com)