Agricoltura: Coldiretti Lazio, al via transumanza, giornata dei pastori per rilancio settore (2)

- Dall'analisi della Coldiretti, diffusa oggi, risultano a rischio 60mila allevamenti con 1 milione di pecore in meno, nelle campagne italiane, negli ultimi 10 anni. A incidere, oltre ai prezzi pagati per il latte spesso al di sotto dei costi di produzione, sono la concorrenza sleale dei prodotti stranieri e il consumo di suolo che ha causato il crollo delle superfici utilizzate a pascolo e dei tradizionali percorsi della transumanza per la quale l'Italia ha chiesto il riconoscimento come patrimonio dell'Unesco. "Il comparto ovicaprino non solo rappresenta un'eccellenza locale, ma è anche cruciale per il presidio di territori a rischio abbandono. Chi smette di fare l'allevatore non ricomincia più – spiega in una nota David Granieri, presidente Coldiretti Lazio – Vogliamo sensibilizzare i consumatori verso prodotti di alta qualità e avvicinarli al mondo della pastorizia, settore di grande tradizione che merita più rispetto e attenzione. I pastori svolgono un ruolo fondamentale per la difesa delle aree più marginali del Paese, presidiando le zone montane e facendo da sentinelle, ad esempio, in caso di incendi. Domani sarà una giornata di festa e di aggregazione, in una splendida location che richiama identità e senso di appartenenza". (Com)