Flat tax: Brunetta (FI), Salvini trovi le risorse dirottandole da reddito cittadinanza e quota 100

- "Se davvero Salvini vuole per il 2020 uno shock fiscale, come dice, perché lo deve fare per forza in deficit, rompendo gli equilibri di finanza pubblica e gli accordi presi con la Ue?". E' l'interrogativo che lancia Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "Basterebbe - scrive Brunetta in una nota - che il governo tagliasse tutti i fondi alle misure assistenzialiste e fallimentari votate l'anno scorso, che finora hanno prodotto solo effetti negativi, e li dirottasse sull'introduzione della flat tax in due step, con una no tax area che rende progressivo il prelievo, come previsto dal programma del centrodestra votato anche dallo stesso Salvini, e al taglio del cuneo fiscale, soprattutto per i redditi più bassi. Se Salvini facesse davvero una manovra del genere avrebbe l'appoggio di tutto il centrodestra in Parlamento. Una soluzione win-win, che farebbe bene all'Italia. L'insistere, invece, su uno scontro incomprensibile con l'Europa rischia di far scoppiare un incendio nel periodo peggiore per il nostro paese. A meno che non sia proprio questo che il vicepremier Salvini vuole", conclude Renato Brunetta. (Rin)