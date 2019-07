Carabiniere ucciso: Palumbo (Pd), giusta idea Leodori, attività si fermino per funerale

- "Condivido pienamente la proposta lanciata dal vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori: è una grande gesto di solidarietà interrompere tutte le attività pubbliche e private per un minuto, lunedì durante il funerale del carabiniere ucciso. La Capitale, dove il vice brigadiere è stato ucciso, deve farsi promotrice nazionale di questa iniziativa per mostrare tutta la nostra vicinanza alla famiglia di questo ragazzo morto mentre svolgeva il proprio lavoro di difesa della sicurezza della nostra città". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Pd Marco Palumbo. (Com)