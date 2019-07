Frosinone: tra gli ulivi della sua proprietà teneva 93 piante di marijuana, arrestato uomo a Cervaro

- I militari della sezione operativa della Compagnia dei carabinieri di Cassino hanno arrestato un 49enne di Cervaro già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti, minaccia ed atti persecutori, per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, a seguito di attività info-investigativa sviluppata per prevenire i fenomeni di spaccio di stupefacenti, hanno individuato e fermato l'uomo in un uliveto di sua proprietà mentre irrigava una piantagione di marijuana composta da 93 piante di altezza variabile da 30 cm a quasi 2 metri, per un peso complessivo di 18 kg circa. Nel suo appartamento, poi, i carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e 16 grammi di semi di marijuana. La droga e il materiale sono stati sequestrati. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari. (Rer)