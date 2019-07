Carabiniere ucciso: ministro Trenta sul luogo dell'omicidio depone mazzo di fiori per Cerciello Rega

- Il ministro della Difesa Elisabetta Trenta si è recata in via Pietro Cossa a Roma, dove è stato ucciso il carabiniere Mario Cerciello Rega, nella notte tra giovedì e venerdì. Il ministro, scesa dall'auto e accompagnata dalla scorta ha deposto un mazzo di fiori lungo il marciapiede, sul luogo della tragedia, per rendere omaggio al 35enne vicebrigadiere di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, accoltellato mentre stava compiendo il suo dovere. Dopo un momento di raccoglimento, Trenta ha salutato i carabinieri presenti sul posto con una volante, ed è risalita sulla propria auto, lasciando la via del quartiere Prati. (xcol2)