Torino: festa della Regina Pacis a Sestriere, processioni annullate per maltempo

- Sono state annullate, per via del forte rischio pioggia, le due processioni in occasione della Festa della Regina Pacis a Sestriere (Torino). Sabato 27 luglio alle 21.30 si terrà una funzione religiosa alla Cappella Regina Pacis mentre domenica 28 luglio alle 11.30 sarà officiata la Santa Messa presso la Chiesa di Sant’Edoardo con distribuzione del pane benedetto. Confermata alle ore 21.00 la serata danzante con il duo “Gino e Ciano” presso la sala della Pro Loco di via Louset. (Rpi)