Nord Macedonia: tribunale Skopje dispone 30 giorni custodia cautelare per ex Uck Morina

- Il Tribunale di primo grado di Skopje ha disposto la custodia cautelare di 30 giorni per Tomor Morina, ex combattente dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) arrestato nei giorni scorsi su mandato di cattura internazionale emesso dalla Serbia: lo riferisce il sito "A1on", precisando che la custodia cautelare è stata proposta dalla Procura macedone come misura detentiva dell'estradando sulla base del mandato di cattura internazionale emesso. La concessione dell'estradizione dovrà invece essere decisa prossimamente dal ministero della Giustizia macedone. Secondo quanto riportava ieri la stampa di Belgrado, il ministero della Giustizia della Serbia invierà presto a Skopje la richiesta di estradizione per Morina. (segue) (Mas)