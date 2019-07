I fatti del giorno - Balcani

- Serbia-Kosovo: commissario Ue Hahn auspica ripresa dialogo dopo elezioni Pristina - Il commissario europeo all'Allargamento Johannes Hahn ha auspicato una ripresa del dialogo Belgrado-Pristina dopo le prossime elezioni in Kosovo. In una conferenza stampa tenuta oggi a Belgrado nell'ambito della sua visita in Serbia, Hahn ha risposto ai giornalisti che chiedevano un commento sull'attuale situazione interna in Kosovo e se le dimissioni del premier Ramush Haradinaj siano parte di una "manovra politica". "Non è bene che io commenti gli avvenimenti interni. La situazione è chiara, sulla base di diverse dichiarazioni che (dicono che) presto si arriverà ad elezioni, le quali modificheranno la situazione politica in Kosovo, cosa che ci permetterà di rinnovare il dialogo per il quale è necessario essere in due. Per (ballare) il tango è necessario essere in due", ha detto Hahn. (segue) (Res)