Kosovo: premier dimissionario Haradinaj, non ci sarà “vuoto istituzionale” fino a nuovo governo

- Il primo ministro dimissionario del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha confermato di non intendere lasciare “un vuoto istituzionale” fino all'elezione del nuovo governo. "Ho adempiuto all'obbligo legale di apparire come sospetto dopo essere stato chiamato per un interrogatorio", ha detto Haradinaj in una lunga intervista rilasciata all’emittente “Voice of America”. Secondo Haradinaj, che si è dimesso dopo avere ricevuto un mandato di comparizione presso il Tribunale speciale dell’Aia che indaga sui presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck, "c'è il sospetto in Kosovo che possa esserci una cospirazione, ma ciò che posso confermare è che credo fermamente in quello che ho detto apertamente e nel modo più sincero ai partner internazionali, che i confini del Kosovo non sono controversi e che non dovrebbero esserci discussioni sul cambiamento dei territori o dei confini”. Il premier dimissionari ha poi sottolineato che l’accordo con la Serbia “dovrebbe includere il riconoscimento reciproco all'interno delle frontiere esistenti e allo stesso tempo il libero scambio deve essere collegato al riconoscimento". (segue) (Kop)