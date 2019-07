Pd: Boccia, nostra piattaforma alternativa a Rousseau, sarà rivoluzione digitale democratica (2)

- "Se sei Trump o Salvini ascolti la pancia del paese e ne amplifichi le pulsioni peggiori", continua Francesco Boccia. "Noi siamo convinti che questo possa essere uno strumento di conoscenza, può aiutarci a fare quel 'tuffo nel Paese' che chiede il segretario. La piattaforma diventa uno strumento straordinario di partecipazione democratica e di una moderna militanza. Consentirà un vero e proprio volantinaggio digitale. Senza mai sostituire l'incontro reale tra persone, ma rafforzandolo. Sarà una rivoluzione digitale democratica. Ci sarà una continua competizione civica, la gamification. Più segnali, più cresce la tua credibilità nella comunità. Non l'idolatria del leader come ha fatto Salvini, che da noi non esiste, ma si vince la credibilità dentro la propria comunità. La presenteremo con Zingaretti dopo la festa dell'Unità di Ravenna, per poi andare in linea il giorno dopo la Costituente delle idee di novembre", ha concluso Boccia. (Rin)