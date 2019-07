Sicurezza stradale: Ancma, ancora troppe vittime per condizioni infrastrutture

- Malgrado una diminuzione complessiva dei veicoli a due ruote coinvolti in incidenti, nel 2018 quasi un motociclista su dieci ha perso la vita a causa degli ostacoli presenti sulla strada. "Ancora drammaticamente troppi" comunica in una nota Confindustria ANCMA, l'Associazione Nazionali Ciclo Motociclo e Accessori, che commenta gli ultimi dati forniti dall'ACI/ISTAT sull'incidentalità in Italia sottolinea l'emergenza infrastrutturale. L'anno scorso la presenza di buche, ostacoli accidentali o fissi sulla strada o ai margini ha infatti provocato la morte di 75 centauri e il ferimento di altri 1.773, corrispondenti rispettivamente al 8.9% e al 3,9% del totale di morti e feriti su due ruote. Numeri che riconfermano l'importanza e la necessità di intervenire sulle infrastrutture per ridurre gli infortuni dei motociclisti e le concause di decesso. Bene quindi il decreto per l'istallazione dei guardrail "salva motociclisti" appena approvato dal Ministero dei Trasporti, ma per ANCMA è importante che sia implementato rapidamente e che sia accompagnato da altri interventi strutturali. Da qui la richiesta al Governo di più impegno e di una maggiore tempestività in questa direzione, che comporterebbe anche un forte contenimento dei costi sociali e sanitari provocati dagli incidenti stradali, che ammontano a oltre 5 miliardi di euro annui. (segue) (com)