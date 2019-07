Sicurezza stradale: Ancma, ancora troppe vittime per condizioni infrastrutture (2)

- L'attenzione delle imprese associate sulla sicurezza è molto significativa: le case motociclistiche e i fornitori di componenti tecniche – sottolinea ancora ANCMA - investono costantemente in ricerca e sviluppo per innalzare gli standard di sicurezza attiva di moto e ciclomotori. E anche i produttori di abbigliamento tecnico hanno introdotto importanti evoluzioni in questo ambito. Un impegno che ha contribuito negli ultimi anni a far calare il numero di vittime e feriti su veicoli a 2 ruote, facendo registrare addirittura un trend migliore anche rispetto a quello delle auto. L'associazione chiede che gli investimenti delle case motociclistiche e delle aziende non siano vanificati fenomeni esterni come la trascuratezza nella manutenzione del manto stradale o da infrastrutture pericolose ed inadeguate. Anche la maggiore consapevolezza degli utilizzatori rispetto all'importanza di indossare capi tecnici protettivi riduce il rischio di riportare gravi danni in caso di incidente: in questo senso ANCMA da qualche anno sta chiedendo al Governo – per ora senza successo - di prevedere sgravi fiscali per l'acquisto di abbigliamento motociclistico. (com)