Tunisia: capi di Stato, ministri e migliaia di tunisini partecipano a funerali presidente Essebsi

- Capi di Stato, ministri e leader provenienti da vari paesi stranieri partecipano ai funerali del presidente tunisino Beji Caid Essebsi, morto lo scorso 25 luglio all’età di 92 anni. Tra i capi di Stato spiccano il capo di Stato francese Emmanuel Macron, il re di Spagna Felipe VI, il presidente ad interim algerino Abdelkader Ben Salah, l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad al Thani e il presidente palestinese Mahmoud Abbas. Il corteo funebre è partito questa mattina alle 11 (ora locale) dal palazzo di Dar Essalam, residenza del presidente della Repubblica, diretto al cimitero di Djellaz, accompagnato da migliaia di tunisini. Prima della cerimonia di sepoltura il presidente ad interim, Mohamed Ennaceur, ha reso omaggio in un discorso al defunto capo dello Stato ricordando il servizio reso al paese e al popolo tunisino. Nel suo discorso Ennaceur ha dichiarato che Essebsi aveva assunto “grandi responsabilità sin giovane militando nel movimento destouriano guidato da Abib Bourguiba, per servire poi come ministro degli Interni, degli Affari esteri, Difesa e presidente del parlamento. Ennaceur ha elogiato quello che egli ha definito come “compagno di viaggio”, ricordando “il suo entusiasmo e dedizione come statista” e di “moderatore” del panorama politico tunisino, doti che hanno consentito di mantenere in equilibrio le tensioni politiche e di porre le basi per “la democrazia e la pacifica successione al potere”.(Tut)