Ambiente: Villani (Pd) su amianto, Regione conferma disattenzione per l'ambiente

- Bocciati in aula durante la votazione della manovra di assestamento 2019-2021 due emendamenti all'assestamento di bilancio presentati dal consigliere regionale Giuseppe Villani (Pd) che chiedevano risorse aggiuntive per il 2019 per i contributi agli enti locali, aziende e fondazioni per le attività di bonifica, rimozione e smaltimento dell'amianto, questo nonostante i metri cubi di amianto in Lombardia siano più di 5 milioni e rappresentino una vera emergenza da sanare. "Il bando pubblicato a luglio - afferma Villani -, che prevede lo stanziamento di un milione di euro per contributi a favore di privati è solo un primo passo che va potenziato con ulteriori misure. Così come non basta l'accoglimento di ordini del giorno che non prevedono precisi impegni di spesa che invece c'erano negli emendamenti bocciati". "Si tratta - commenta Villani - dell'ennesima conferma che la Regione non è in grado di invertire la tendenza degli ultimi decenni che l'ha vista investire poco nell'ambiente. Le politiche regionali non hanno tenuto conto delle profonde trasformazioni intervenute nella società lombarda. Nel 2014 la spesa pro capite per l'ambiente e la gestione del territorio è stata di soli 218 euro, penultima nella classifica delle regioni e a fronte di una media nazionale di 294 euro pro capite. Gli investimenti sono stati inadeguati in tutti i settori: i cambiamenti climatici, l'aria, i rifiuti, i fanghi, la mobilità e i trasporti, lo sviluppo sostenibile e l'economia circolare. Per non parlare della totale inadeguatezza della legge sulla difesa del suolo che non ha posto nessun argine alla cementificazione".(com)