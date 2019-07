Energia: presidente moldavo Dodon auspica sconto su importazione gas russo

- Il presidente moldavo Igor Dodon ha auspicato che Chisinau potrà ricevere uno sconto del 25-30 per cento sul gas russo, dal momento che la Moldova fa parte dell'Unione economica eurasiatica (Uee). "La Moldova ha bisogno di uno sconto del 25-30 percento sulle attuali importazioni di gas, altrimenti dovremo aumentare le tariffe. Considerando che la Moldavia è un osservatore dell'Unione economica eurasiatica, il mio obiettivo è ottenere uno sconto", ha affermato il presidente moldavo in un’intervista all’emittente “Rtr Moldova” rilasciata nella serata di ieri. Dodon ha aggiunto che la situazione potrebbe peggiorare se il primo gennaio 2020 la Russia smettesse di trasportare il suo gas in Europa attraverso l'Ucraina. (segue) (Moc)