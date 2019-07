Lombardia: Orsenigo (Pd), Regione approva sperimentazione treni a idrogeno

- La Giunta regionale ha dato l'ok all'ordine del giorno di Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Pd, sull'avvio della sperimentazione dei treni a idrogeno in Lombardia. "Saremo tra le prime regioni a ricorrere a questa nuova forma di alimentazione dei convogli. Per questo consideriamo positivo che si intenda procedere con un sistema di trasporto che ha costi più sostenibili e riduce drasticamente le emissioni inquinanti. Ora, però si parta subito", aggiunge Orsenigo, dopo la votazione, avvenuta nell'ambito dell'assestamento di bilancio. Nell'ordine del giorno il consigliere Pd ricordava che "nel 2017 la Giunta regionale ha varato un piano di investimenti per l'acquisto di 161 treni per ridurre l'età media dei mezzi che è di circa 18 anni. A seguito di un accordo quadro fra Ferrovie Nord e Stadler, società che si è aggiudicata la gara, saranno consegnati in otto anni tra i 30 e i 50 treni diesel-elettrici, destinati alle linee non elettrificate. Il costo dell'elettrificazione delle linee è davvero alto e in Lombardia i chilometri non ancora elettrificati sono 283". (com)