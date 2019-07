Asti: Unioni montane, Carosso a Vesime per discutere di sviluppo rurale

- Lunedì 29 luglio, alle 10.30, il vicepresidente e assessore alla Montagna della Regione Piemonte, Fabio Carosso, sarà a Vesime (Asti), presso la sala del Consiglio comunale, per parlare con gli amministratori delle Unioni Montane della provincia di sviluppo montano e del loro orientamento in merito alla futura definizione della politica agricola comunitaria e al piano di sviluppo rurale 2021-2027, che al momento è oggetto di negoziato tra gli Stati membri. Si tratta della prima tappa di un tour che Carosso intende effettuare in tutta la Regione, in vista dell’approvazione degli atti e che vedrà in diverse occasioni anche la partecipazione dell’assessore all’Agricoltura, Marco Protopapa. Nel dibattito si discuterà di investimenti nella connettività, nelle infrastrutture e nei servizi essenziali; dell’esodo dei giovani; del ricambio generazionale; della creazione di posti di lavoro; di rafforzamento socio-economico e di creazione di nuove attività. (segue) (Rpi)