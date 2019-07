Tav: Ronzulli (FI), M5s in cortocircuito tra alta velocità e gilet gialli

- Licia Ronzulli, vicepresidente dei senatori di Forza Italia, parla di "cortocircuito" nel M5s. "I cinquestelle volano in Francia e si alleano coi gilet gialli, che poi mettono a ferro e a fuoco Parigi. Il governo a guida cinquestelle autorizza i lavori per la Tav con una lettera firmata dai dirigenti di un ministro dei cinquestelle. I No Tav aprono le manifestazioni di protesta contro la decisione del governo ricevendo a Venaus una delegazione di gilet gialli. Siamo al cortocircuito".(Rin)