Scuolabus dirottato: Adam e Ramy sono ufficialmente cittadini italiani

- Oggi, nella sala dei Ricevimenti del Comune di Crema, alla Presenza del Prefetto della Provincia di Cremona e delle autorità provinciali delle forze dell'ordine è stato ufficialmente trascritto il conferimento della cittadinanza italiana assegnata su delibera del Consiglio dei Ministri e successivo Decreto del Presidente della Repubblica, ad Adam El Hamami e Ramy Shehata, i due ragazzi che si sono distinti per il loro coraggio durante l'attentato al bus dove viaggiavano insieme ai compagni di scuola. Il sindaco di Crema Stefania Bonaldi in un messaggio su Facebook ha dichiarato: "Una cerimonia semplice, ma toccante, che ci ha emozionato e commosso", aggiungendo: "Sono sicura che renderete migliore la nostra Italia, che saprete proteggerla come si protegge una madre e che farete di tutto per insegnare anche ai vostri fratelli che se il nostro Paese si smarrisce, la nostra vita diventerà peggiore e alla fine si perderà. Viva tutti gli esseri umani che amano i loro simili. Viva l’Italia, la nostra Italia, oggi ancora di più". (com)