Carabiniere ucciso: Pasquali (Pli), basta polemiche, i morti si onorano pregando

- "Che pena la scia di dichiarazioni politiche che da un lato e dall'altro strumentalizzano la morte del vicebrigadiere dei Carabinieri, totalmente incuranti della sensibilità dei familiari. I morti si onorano pregando. Le uniche parole che le istituzioni devono pronunciare sono le scuse alla famiglia, perché qualcosa - è evidente - non ha funzionato." Così Francesco Pasquali dell'ufficio di segreteria nazionale del Partito liberale Iialiano in merito alla polemiche politiche legate alla morte del vicebrigadiere Cerciello Rega. (Com)