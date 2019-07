Governo: Brunetta (FI), accuse Salvini a Tria fatte nel momento peggiore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Appare incomprensibile il motivo dell'attacco personale di Salvini al ministro dell'economia Tria, fatto a pochi giorni dall'inizio di agosto, tradizionalmente il mese più adatto per attacchi speculativi da parte dei mercati, in quanto questi sono sottili e gli scambi ridotti. Così, pochi speculatori sono in grado di fare il prezzo. Questo, ad esempio, è uno dei motivi che portò il governatore della Bce Mario Draghi a dichiarare il famoso 'whatever it takes' esattamente il 26 luglio del 2012, giusto in tempo per fermare l'esplosione dello spread estivo e la rottura dell'euro". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia. "O come non ricordare - aggiunge - l'estate del 1992, quando la lira finì sotto attacco della speculazione internazionale, a causa degli squilibri (sempre di bilancio) dell'Italia". (segue) (Com)