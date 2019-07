Governo: Brunetta (FI), accuse Salvini a Tria fatte nel momento peggiore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per questo motivo, Salvini non poteva scegliere un periodo peggiore per lanciare le sue accuse, a maggior ragione pensando che tra pochi giorni inizierà la sessione autunnale delle pagelle sul rating italiano da parte delle agenzie. Ieri, per esempio, l'agenzia di rating americana Standard and Poor's, ha dichiarato che se la prossima manovra finanziaria non dovesse essere coperta e dovesse andare contro gli obiettivi concordati con la Commissione europea, l'Italia sarebbe a 'rischio Grecia' - ha continuato l'esponente di Forza Italia nella nota. "Un avvertimento che potrebbe lanciare una speculazione estiva contro i nostri Btp e portare al downgrade del debito italiano, nel momento stesso in cui i titoli di Stato iniziavano a beneficiare dell'effetto annuncio della Bce su un altro possibile quantitative easing". (Com)