Carabiniere ucciso: Bernini (FI), ci vuole mobilitazione straordinaria contro la droga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'omicidio del vicebrigadiere Cerciello Rega è una ferita profonda per tutto il paese, e la risposta più bella l'hanno data le nostre forze dell'ordine che si sono unite al dolore immenso dell'Arma dei carabinieri. La polemica di stamani sul fatto che gli assassini siano americani e non maghrebini rischia di distogliere l'attenzione dal fatto scatenante, che è il dilagare della droga, una piaga sociale che affiora tutte le sere e in tutte le città nelle zone di spaccio, ma anche come causa di tanti, troppi incidenti stradali che mietono giovani vite". Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini. "Ci vuole una mobilitazione straordinaria, politica e sociale, per stroncare un fenomeno che appare purtroppo fuori controllo e contro il quale bisogna dare un supporto, anch'esso straordinario, alle forze di polizia - che sono da 206 giorni senza contratto di lavoro – ponendo fine a un altro fenomeno inquietante: le scarcerazioni facili che rendono troppo spesso inutile il lavoro di chi rischia la pelle per la nostra sicurezza". (Com)